Woś: Przesłanka eugeniczna niezgodna z Konstytucją

Niejestemrobotem 18.4.20 16:13

W konstytucji słowo poczęcie ani razu nie występuje. Występują za to słowa: wolność, godność, równe traktowanie, zakaz nieludzkiego, poniżającego traktowania. Niestety w Polsce referenda nie mają mocy wiążącej, więc nie można zapytać obywateli, czego chcą i czy nie chcą zmienić konstytucji, aby jednoznacznie dopuszczała aborcję. lub jej zakazywała. I co teraz? Chyba powinni posłowie, obu stron zrobić to co chcą obywatele i zmienić konstytucję, tak aby nie było wątpliwości, że aborcja jest dozwolona. A co do wygadywań Frondo faszystów o traumie kobiet po aborcji. Po pierwsze, to wy wywołujecie tę traumę, wmawiając kobietom, że zabiły dziecko, a nie sam akt aborcji, bo ten jak wykazano, jeśli społeczeństwo nie stosuje nacisku przeciw to nie aborcja wywołuje problemów psychicznych u kobiet. Urodzenie zaś ciężko chorego dziecka i owszem zmienia je w psychiczne i fizyczne wraki bardzo często. Zresztą. Chcącemu nie dzieje się krzywda, pokrzyczeliście o wszystkich faktycznych lub nie konsekwencjach aborcji? To teraz dajcie kobietom zdecydować co z tym zrobią, a nie zakazujcie.