,,Wolność słowa znajduje się w coraz gorszej sytuacji'' - powiedział prof. Legutko podczas konferencji ,,Cyber Free Speech Warsaw 2021''

- „Mogłoby się zdawać, że wolność słowa jest uświęconym prawem, uświęconą zasadą w społeczeństwie. Jednakże tak naprawdę wolność słowa znajduje się w coraz gorszej sytuacji. Dlaczego znika wolność słowa? Dlaczego wypiera się to, że ona znika? Po pierwsze, społeczeństwa zachodnie nie są już zróżnicowane, łączy je coraz bardziej jedna” – powiedział podczas swojego inauguracyjnego wystąpienia na konferencji "Cyber Free Speech Summit Warsaw 2021" eurodeputowany prof. Ryszard Legutko.

Obecnie trwa na żywo konferencja "Cyber Free Speech Summit Warsaw 2021", która została zorganizowała przez media Strefy Wolnego Słowa we współpracy z grupą w Parlamencie Europejskim – Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, EKR. Bierze w niej udział wielu znakomitych gości, którzy wypowiadają się na temat wolności słowa w przestrzeni publicznej.

- "Polityka europejska zrobiła zwrot na lewo, straciła tożsamość, starając się dostosować do poglądów lewicowych. Te same przepisy dotyczące małżeństw jednopłciowych zostały wprowadzone przez socjalistów we Francji, konserwatystów w Wielkiej Brytanii, a w Niemczech przez wielką koalicję, do której należą chrześcijańscy demokracji" – stwierdził prof. Legutko.

Profesor Legutko dodał też, że "neomarksizm włada w tej chwili umysłami na zachodzie Europy, co oznacza, że społeczeństwo poddawane jest konfliktom grup etnicznych".

- "Przed trzema, czterema dekadami można było powiedzieć dużo więcej niż teraz. Jest to z całą pewnością paradoks, zważywszy na to, że wszystkie rządy i instytucje konsekwentnie twierdzą, że są zdeterminowane do obrony zasad wolnego słowa. Mogłoby się zdawać, że wolność słowa jest uświęconym prawem, uświęconą zasadą w społeczeństwie. Jednakże tak naprawdę wolność słowa znajduje się w coraz gorszej sytuacji. Dlaczego znika wolność słowa? Dlaczego wypiera się to, że ona znika? Po pierwsze, społeczeństwa zachodnie nie są już zróżnicowane, łączy je coraz bardziej jedna ideologia" – powiedział eurodeputowany PiS.

Polityk podkreślił, że zauważa obecnie coraz więcej zagrożeń dla demokracji i wolności słowa w przestrzeni publicznej.

mp/niezalezna.pl/albicla.com