,,Wojska NATO jazgoczą gąsienicami u bram naszego kraju''. Najciekawsze cytaty z przemówienia Łukaszenki

Aleksander Łukaszenka wygłosił dziś (16.08) w Mińsku przemówienie do swoich zwolenników. Poniżej najlepsze cytaty z tego przemówienia.

* o bieżących wydarzeniach:

"Zaprosiłem was tutaj nie po to, byście mnie obronili, chociaż po to też..."

"Powiedzcie, jakich reform? - Od jutra będziemy wprowadzali."

"Pójdziemy na wybory, a kto będzie pracował?"

"Uprzedzałem was - wybory będą arcyciekawe, a po wyborach będzie jeszcze bardziej. I nie myliłem się."

"Jeśli ktoś zamierza oddać swój kraj, to ja - nawet martwy - nie dopuszczę do tego."

* o historii i geopolityce:

"Na wiecach i placach, niestety i tutaj w parlamencie, zniszczyliśmy darowane przez Boga wielkie Imperium, bez którego nie była rozwiązywana żadna sprawa na świecie."

"Nie powinniśmy zostać slawojką między Zachodem i Wschodem."

* o NATO:

"Wojska NATO jazgoczą gąsienicami u bram naszego kraju. Idzie eskalacja sił wojskowych przy zachodnich granicach naszej ojczyzny. Litwa, Łotwa, Estonia i Polska."

"Proponują nam żołnierzy NATO - czarnoskórych, żółtodziobych i blondyniastych. Chcą nas wsadzić w łapcie i pognać batem."

"Jesteśmy dla nich łakomym kawałkiem, ale kawałkiem małym. Przełkną i nawet czkawki nie dostaną."

* o COVID:

"A spójrzcie na nich - nie trzymają dystansu społecznego na wiecach i placach."

"Siedziałem pół roku i myślałem codziennie, jak zrobić tak, by żaden człowiek nie zachorował."

"Proszę, ktoś tam już zachorował, ktoś zmarł. Ale ja jestem żywy i będę żył!"

tpol, belsat.eu