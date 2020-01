,,Wojna wisi na włosku''. Kim był irański generał?

Mirek 3.1.20 14:28

Wojny to ja bym się raczej nie spodziewał ale Persowie mogą się zemścić ......co do tego nie mam wątpliwości . Stanom Zjednoczonym Iran zagrozić nie może ale chyba dobrze robi prezydent Duda że do Izraela nie poleci . Nasi rodacy powinni w najbliższym czasie Izrael omijać szerokim łukiem .