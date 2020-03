Wojna naftowa. Arabia Saudyjska gwałtownie obniżyła ceny ropy, Rosja na krawędzi gospodarczej katastrofy

Mirek 9.3.20 9:46

No to Rosja w tarapatach . Dla Polski to dobra wiadomość . Jeżeli taka sytuacja potrwa jeszcze pół roku to Putinowi stopnieją rezerwy walutowe i rezerwy złota i Rosja może pójść z torbami . Był czas że baryłka kosztowała powyżej 140 dolarów ale wtedy w Rosji rozkradziono ogromne pieniądze . Powstały fortuny oligarchów . Dzisiaj w zachodnich portach stoją rosyjskie jachty oligarchów a na Lazurowym Wybrzeżu i w innych drogich miejscach świata są pałace tychże dorobkiewiczów a ponad 20 milionów Rosjan grzebie w śmietnikach aby znaleźć coś do jedzenia . Do tego doprowadził Putin i jego kumple kagebiści .