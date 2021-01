Wojna na lewicy. ,,Wyborcza’’ odpowiada Szutowiczowi

Od jakiegoś czasu obserwujemy wojnę w środowisku skrajnej lewicy. Aktywista LGBT z kolektywu „Stop Bzdurom” Michał Szutowicz ps. Margot oskarża aktywistkę „Strajku Kobiet” Klementynę Suchanow o przemoc seksualną. Wczoraj „Stop Bzdurom” wystosowało oświadczenie w związku z opublikowaną przez „Gazetę Wyborczą” listą „50 śmiałych 2020 roku”, na której Margot znalazł się razem z Suchanow. Teraz redakcja z Czerskiej odpowiada aktywistom.

W sierpniu środowiska lewicowe zapowiadały w Polsce rewolucję, na której czele miał stanąć Michał Szutowicz ps. Margot. Nie udało się. Kolejna lewicowa rewolucja miała rozpocząć się w październiku, tym razem na czele z Martą Lempart. To również okazało się fiaskiem. W styczniu natomiast obserwujemy zaciekły konflikt pomiędzy aktywistami „Stop Bzdurom” i „Strajku Kobiet”.

Lider kolektywu „Stop Bzdurom” Michał Szutowicz oskarża jedną z liderek tzw. Strajku Kobiet Klementynę Suchanow o przemoc seksualną. Dlatego nie spodobało mu się, kiedy razem z Suchanow znalazł się na jednej liście „50 śmiałych 2020 roku”, opublikowanej przez „Gazetę Wyborczą”.

- „Na liście znajduje się sprawczyni przemocy o podłożu seksualnym i ekonomicznym na nas - Klementyna Suchanow z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - a także Marta Lempart, aktywnie pracująca na rzecz zamiatania tejże sytuacji pod dywan, czy Kaya Szulczewska znana ostatnio z transfobicznych wypowiedzi w WO” – czytamy w oświadczeniu „Stop Bzdurom”, który domaga się usunięcia „Margot” z listy.

Teraz aktywistom odpowiedziała red. nacz. „Wysokich Obcasów”, Aleksandra Klich.

- „Nominowaliśmy tę pięćdziesiątkę śmiałych osób za różne rzeczy, które były ważne dla kobiet, demokracji i Polski w 2020 roku. To nie jest ranking, to opowieść o ludziach naszych wartości. Gdybyśmy usunęli Stop Bzdurom, oznaczałoby to, że przestajemy tę grupę i to co robi, doceniać. A ona jest dla nas ważna tak jak inne. Jako WO jesteśmy ponad sporami i podziałami, staramy się łączyć, a nie dzielić” – mówiła dziennikarka w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

