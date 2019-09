Wojda SJ: Grzech, spowiedź, decyzja

Jarek 3.9.19 16:07

Polemizuje tutaj, choć powiem, że poruszanie poważnych tematów, wśród jadu politycznego na Frondzie jest mało poważne ze strony Frondy, ale ich sprawa.



"Ateistyczność" - mieszanie pojęć. Nawet Chrystus był za oddzieleniem państwa od kościoła: "Oddajcie Bogu, co boskie, a cesarzowi, co cesarskie"



Na świecie jest nie tylko religia, są też "bóstwa"

Są trzy religie ekspansyjne w dzisiejszych czasach.

Każda z nich przekonuje, że jest tą najwłaściwszą, najśmieszniejsze jest to, że wszyscy wierzą w tego samego Boga, ale jedni drugich by wybili.



Grzech jest nierozerwalny z wolną wolą człowieka nadaną przez Boga.

To urzędnicy KK upokarzają ludzi podczas spowiedzi używając słów podobnych jak słynne słowo "zaraza". Jeden po moim oburzeniu, tłumaczył mi, że ma to wstrząsnąć mną i spowodować nawrócenie - spowodowało odwrócenie.



Cały czas próbuję sobie wytłumaczyć, że urzędnik KK, to nie wszystko, na nim się nie kończy, ale wg doktryny jestem zmuszony mieć kontakt z tym urzędnikiem KK np. podczas spowiedzi.

Choć był jeden i został świętym, a ponoć się nie spowiadał - trąci trochę herezją.

Od jednych się wymaga - od innych nie i zostają świętymi?



Przepraszam, ale opowiadasz chłopie bajeczki dla wpatrzonych w Ciebie panienek z duszpasterstwa.