Wojciech Roszkowski: Polska ma prawo żądać reparacji od Rosji

Seth 26.1.20 11:56

W jaki sposób Polska otrzyma reparacje wojenne od Rosji, kiedy oni już nie mają co żreć ?!



Rosja to wielka stacja benzynowa, która jeszcze żyje dzięki sprzedarzy ropy naftowej i gazu . Jednakże czarne chmury już wiszą nad nimi, bo elekryczne auta to tylko kwestia czasu, a wojska USA i tarcza rakietowa montowana przez Amerykanów w Polsce to już fakt. Niestety Rosja to nieludzka ziemia, a sowieci to bezrozumni ludzie. Putin przeczuwa jego koniec, a atakiem na Polskę spopularyzował tajny protokół Niemców z Sowietami, napaść Sowietów na Polskę 17 września 1939 roku i wymordowanie tysięcy polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach.

Putin obecnie sam sobie szykuje miejsce na śmietniku historii.