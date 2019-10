Wojciech Cejrowski herbu 'ruska onuca' zdradza, dlaczego JEDNAK zagłosuje na Konfederację

"PiS wystawił nas do wiatru w sprawie aborcji - zebraliśmy milion podpisów, które PiS zignorował i doprowadził do nieprocedowania tej sprawy. Czyli zagłosuję PRZECIW PiSowi z powodu aborcji. Konfederacja też wystawiła mnie do wiatru z aborcją i opowiada nieprawdy na temat wykolegowania prolajferów*. Pokazują swoje stare zdjęcia z "marszów dla życia", ale nie mają lidera, który zastąpiłby Kaję Godek"-czytamy na profilu autora książek podróżniczych. Jak przekonuje Cejrowski, to właśnie Konfederacja, mimo szeregu zarzutów, może liczyć na jego głos.

"Wszyscy startujący są jak badziewne wiertarki chińskiej produkcji. Kupując wiesz, że nie będą działać poprawnie, zepsują się natychmiast po wniesieniu do Sejmu. Ale... z tych wszystkich badziewnych, Konfederacja wydaje się być najmniej badziewna, więc na nią oddaję mój głos i jest to głos PRZECIWKO PiSowi"-wskazuje publicysta. Cóż, teza o tym, że Konfedracja to partia "najmniej badziewna" jest chyba dość, hmmm, odważna... Ciekawe jest też to, że Cejrowskiemu, który wielokrotnie przekonuje o swojej niechęci do putinowskiej Rosji, najwyraźniej nie przeszkadzają już jawnie proputinowskie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, jednego z liderów Konfederacji. Zapewne nie przeszkadza mu też, że głosując na tę formację, może umożliwić nielubianym przez siebie "komuchom i agentom". Najwyraźniej postanowił postąpić w myśl powiedzenia "Na złość babci odmrożę sobie uszy". Tyle że nie babci, ale PiS-owi i nie sobie, ale, niestety, być może wszystkim Polakom.