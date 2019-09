Woelki: W USA myślą, że Niemcy oderwą się od Kościoła

Michał Pasierb 5.9.19 12:03

KK w Niemczech praktycznie nie istnieje.Tak to jest ,gdy hierarchia jest opłacana przez państwo.Czy do kościoła chodzi 10 ,150 czy 1600 (na przykład ) wiernych- biskup dostaje pensję ok 4000 na rękę...Są tam księża ,którzy nigdy sami nie byli u spowiedzi (sic!) bo sakrament pokuty już dawno został zaniechany etc...