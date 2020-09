Wody Polskie o awarii „Czajki”: Katastrofa ponad dwukrotnie gorsza niż przed rokiem

Jak podaje prezes Wód Polskich Przemysław Daca, skutki tegorocznej awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie oraz związanej z tym katastrofy ekologicznej będą dużo gorsze niż przed rokiem.

We wpisie prezesa Dacy na Twitterze czytamy:

- Dokładnie rok temu (9.09.19) #wodypolskie ukończyły budowę całej alternatywnej instalacji przesyłowej i zaczęły pompować 60% ścieków. Po kalibracji pomp osiągnęliśmy 100% przesyłu. Na jakim etapie jest @trzaskowski_ ? Niepokoi nas brak jednoczesnych prac nad przewiertem pod Wisłą

Rok temu do Wisły wpadło ponad 3.6 mln m sześc. ścieków, natomiast w tym roku wpłynie około 8.5 mln m sześc. W tym roku – jak poinformowała PAP w czwartek rzecznik WIOŚ Milena Nowakowska – wpadło już około 3.2 mln m sześc., a więc skażenie już jest prawie takie jak przed rokiem.

Wpadające do Wisły związki azotu i fosforu powodują wtórne zakażenie wód rzek i jezior, co prowadzi do ich starzenia się.

Jak poinformował prezes Wód Polskich, koszty za rzut nieczystości do Wisły mogą wynieść dla MPWiK nawet 30-40 mln złotych.

mp/pap/wody polskie