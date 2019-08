Włodzimierz Czarzasty do Kraśki: PiS wszystkich nas wsadzi do więzienia. Pan w celi koło mnie

Stary Krakus 14.8.19 10:26

Panie Włodzimierzu zewsząd ogłasza Pan, żeś Pani nie wierzący i nie praktykujący na dodatek walczący z kościołem idzie do spowiedzi do Pana Kraśki i spowiada się że będzie siedział we więzieniu, czyżby cenzura nie przepuściła coś Pan tam nabroił, że aż grozi to więzieniem.