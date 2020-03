Włochy: Czy biskupi mają prawo zakazać Mszy świętej?

Święty Jan Paweł II „nigdy w życiu by sobie nie wyobraził, że jakiś biskup diecezjalny mógłby w rzeczywistości pomyśleć o zakazaniu katolikom oddawania czci Bogu w sposób ustanowiony przez Kościół” – stwierdziła Catherine Caridi, specjalistka od prawa kanonicznego. Jednocześnie Caridi pochwaliła polskich biskupów za zalecenie, by w czasie epidemii koronawirusa zwiększyć ilość odprawianych Mszy św.

Caridi uważa, że wierni duchowni powinni przeciwstawić się zakazowi Mszy św., gdyż „Kościół uczył od niepamiętnych czasów, że lex iniusta non est lex – niesprawiedliwe prawo nie jest wcale prawem – i nie należy mu być posłusznym”. Jej zdaniem żadna konferencja biskupów nie może odwołać sprawowania publicznej Mszy św., gdyż taki dekret jest nieważny, jak określa to kanon 455 Kodeksu prawa kanonicznego. Nie upoważnia też biskupów do odwołania publicznych Mszy prawo powszechne.