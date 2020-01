Władimir Putin wychwala Izrael i piętnuje ,,rewizjonistów''

Rosyjski prezydent dziękował Żydom za to, że "nadają szczególne znaczenie zachowaniu prawdy o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem".

W Izraelu, twierdził Putin, "tak jak w Rosji pamięta się znaczenie lekcji II wojny światowej i nie pozwala się światu na to, by zapomniał, do czego prowadzi egoizm narodowy". Nie ma też miejsca na "wszelkie formy szowinizmu, antysemityzmu i rusofobii".