Władimir Putin przespał szansę naftowego boomu

Władimir Putin nie wykorzystał długich lat naftowego boomu i ogromnych wpływów do kasy państwa z tytułu eksportu ropy do zreformowania gospodarki. Zamiast dywersyfikacji i umacniania innych sektorów przemysłu, okazuje się, że w latach 2010-2018 Rosja jeszcze bardziej uzależniła się od węglowodorów.

Państwowa służba statystyczna w Rosji (Rosstat) przeliczyła wskaźnik produkcji przemysłowej w tym kraju, jako nowy bazowy rok przyjmując 2018 r. (wcześniej był 2010 r.). Okazało się, że udział produkcji ropy i gazu w gospodarce rosyjskiej wzrósł z 34,3 proc. do 38,9 proc. Udział innych typów aktywności produkcyjnej, zwłaszcza przemysłu wytwórczego, zmniejszył się z 53,2 proc. do 50,7 proc. Rosstat opublikował również wstępne dane szacujące, że produkcja przemysłowa w Rosji w 2020 roku wzrośnie o 1,1 proc. wobec 2019 roku. W styczniu 2019 roku wzrost wyniósł 2 proc., zaś w styczniu 2018 roku – 2,7 proc. W styczniu 2020 roku produkcja ropy spadła o 0,8 proc., produkcja gazu naturalnego i kondensatu gazowego wzrosła o 4,3 proc., zaś produkcja LNG gwałtownie podskoczyła o 36,3 proc. To ostatnie to zasługa uruchomienia drugiej i trzeciej linii zakładów Yamal LNG.