Władimir Putin podał nazwisko nowego premiera kraju

Otto 15.1.20 18:38

Nic Putinowi to nie da ! Czy Miedwiediew czy inny ruski głupek, który nie nadaje się na szefa rządu ! Tam jest taka bida, że wkrótce nie będą mieli co żryć !

Zamiast się zająć gospodarką to wymyślają idiotyzmy na Polskę - tak się kończą rządy przygłupów !!!

Zbyt dużo spraw się nazbierało i nerwy kacapowi Putinowi nie wytrzymały ! A oto one: Baltic pipe, odwierty gazu w zach. Ukrainie, antyrakietowa tarcza, za 2 lata całkowita rezygnacja z ruskiego gazu, potępienie paktu Ribentrop-Mołotow w PE, ledwo zipiący gospodarka, opłakany stan uzbrojenia i wiele innych ! Rosja to zwyczajna stacja benzynowa ! Oni żyją tylko ze sprzedarzy ropy naftowej i gazu !