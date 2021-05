Wkrótce personel niemedyczny otrzyma dodatek covidowy! Premier zdradził kwotę

Każdy pracownik niemedyczny, który przepracował przynajmniej 21 dni „w obszarze covidowym”, otrzyma jednorazowy dodatek w wysokości 5 tys. zł. O wsparciu dla osób zaangażowanych w walkę z COVID-19 premier Mateusz Morawiecki poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej.

- „Postanowiliśmy przekazać jednorazowy dodatek, jednorazową wypłatę pięciu tysięcy złotych. Niech to będzie pewne dodatkowe wsparcie i taki ukłon w stronę tej bardzo ważnej części personelu niemedycznego”

- przekazał dziś szef rządu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że decyzja o dodatku dla personelu niemedycznego to efekt dyskusji ze środowiskiem i debaty politycznej.

- „I tutaj w dyskusji z PSL padł taki pomysł, który polegał na jednorazowym wynagrodzeniu osób, które do tej pory nie dostawały dodatków. My ten pomysł przeanalizowaliśmy, przygotowaliśmy bardzo dokładne propozycje rozwiązań i chcemy, by właśnie salowe, technicy i inny personel niemedyczny, ale odgrywający ogromną rolę w walce z pandemią również został doceniony i nie tylko podziękowaniami, ale również konkretnym wymiarem finansowym, stąd ta decyzja o jednorazowym dodatku, który zostanie wypłacony w czerwcu”

- podkreślił minister.

kak/PAP