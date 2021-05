,,Wizje'' Jackowskiego i straszenie Polaków. Żaryn: Jego przekaz chętnie promuje rosyjska propaganda

„Kiedy się na świecie dzieje coś niedobrego, Polska w taki czy inny sposób obrywa. A poza tym nie mamy silnego państwa, nie mamy stabilnej, silnej polityki” – mówił „jasnowidz” Krzysztof Jackowski. Mówił też między innymi, że Polska nie posiada sprzymierzeńców i wychodzi przed szereg. Jego „wizje” ostro skrytykował rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

„Kolejny raz «jasnowidz» Krzysztof Jackowski szerzy przekaz, który wpisuje się w propagandowe działania przeciwko Polsce. W promowanie jego tez angażuje się portal prowadzący działania informacyjne na rzecz Kremla”

- pisze Żaryn na Twitterze.

Dalej dodaje:

„W swoim ost. przemówieniu Jackowski przekonuje, że «nikt nie może być obecnie bezpieczny». Twierdzi również, że słabo widzi przyszłość Polski. W swoim wystąpieniu Jackowski przekonuje, że «Polska nie ma sprzymierzeńców»”.

Stwierdził również:

„«Jasnowidz» odnosi się również do ost. decyzji Polski o wydaleniu dyplomatów Rosji z RP, przekonując, że jest to przykład «machania szabelką» oraz wychodzenia przed szereg, za co Polska zapłaci politycznie i ekonomicznie”.

Na koniec napisał:

„W swoich wystąpieniach «jasnowidz» często szerzy apokaliptyczną wizję przyszłości, przekonując, że Polska jest skazana na katastrofę, wojnę, zniszczenie itd. Jego przekaz chętnie promuje rosyjska propaganda, której również zależy na zastraszaniu polskiego społeczeństwa”.

