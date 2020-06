Witold Waszczykowski: Prezydent USA szuka wsparcia i rady u prezydenta Polski

23.6.20 10:57



To że Amerykanie prztykają się między sobą, zresztą z podpuszczenia Ruskich, to świadczy tylko o tym, że bardzo się jednak wszyscy liczą z Ameryką i chcą uwalić konkurenta. Amerykanie sobie swoje problemy rozwiążą w swoim czasie i może być tak, że białasy i część czarnych tak wścieknie się na anarchistów, że pognają komunę gdzie ich miejsce czyli do Rosji. A reszta państw i tak zastanawia się czy nie oberwie z tego powodu rykoszetem. Bo to nie jest tak, że wewnętrzne problemy Ameryki akurat ułatwią życie Rosji czy Dojczlandom albo Chinom. Oprócz tego, że konkurenci liczą na to, iż Amerykanie się wyrżną między sobą jest też i możliwość, że Amerykanie o wiele bardziej się skonsolidują wokół Trumpa. Polityka to nie jedzenie truskawek dziś tylko długofalowe pociągnięcia, czasem wydające się idiotycznymi.



A Dojczlandy czy w ogóle Zachód mają swoich bojowych murzynków. I mają ich w ogromnej ilość. Tak więc bardziej martwiłbym się co zrobić z powodu destabilizacji na Zachodzi niż z powodu tego, że tam w Ameryce paru czarnych idiotów zajęło parę ulic.

Kiedyś jeden z czarnych taksówkarzy w NY na użalanie się nad nim, że jego przodkowie byli niewolnikami, odpowiedział, że gdyby nie ta przeszłość to do dzisiaj siedział by lepiance i do Afryki w związku z tym nie zamierza wracać.