Witold Gadowski: Wojna światów wkroczyła do polskiego Parlamentu

alcapone 18.10.19 10:53

W sprawach ekonomicznych konfederaci to zwykła banda idiotów. Myślą że są genialni gdy to co oni wygadują to tzw. szkoła neoklasyczna w ekonomii ( o czym oni nie wiedzą co jasne bo to idioci i nieuki ). Powstała w drugiej połowie XIX wieku upadła w latach 30tych XX wieku. Okazała się ładna teoretycznie/na papierze, ale poza tym kompletnie głupia. Została obalona gdyż nie dawała rozumnych wyjaśnień sytuacji gospodarki i dobrych podpowiedzi co robić. To znaczy oni zawsze w Wielkim Kryzysie mieli jeden pomysł, mówili politykom "nic nie robić, czekać", ludzie zaczynali umierać na ulicach a oni mówili "dalej spokojnie czekać". Oni sami co jasne nie umierali przyklejeni do uczelnianych posad. Pewnie na tym polegał błąd, było ich wylać z roboty i liczyć czas po którym przyjdą z zupełnie nowymi teoriami, czas po którym przejrzą na oczy.

A tak przy okazji, kiedy wreszcie upadnie Szwecja z powodu rozbuchanego socjalu? Jaka jest obecna wersja Korwina? Bo 30 lat temu zapowiadał że Szwecja upadnie wkrótce. Tylko co to znaczy wkrótce.