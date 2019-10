Witold Gadowski: ,,Wałęsa... to brzmi podle''

JS 7.10.19 13:09

Wałęsa człowiek z ANTYWARTOŚCIAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI. To nie jest chrześcijanin. On już dawno przestał nim być. Kiedy służył on Jezusowi ? Kiedy ? Owszem, był narzędziem w rękach Jezusa, Boga aby dać nam wolność o którą prosiliśmy. I jaką wolność dostaliśmy ? Dzięki niemu wolność, która nas niszczyła. Wolność była dla ub-eków, pzpr-owców a zwykli ludzie jak mieli pracę harowali, tysiące popełniło samobójstwo, nieliczni wyjechali do reichu do pracy. A Kościół hierarchiczny, nie oczyszczony z tw, cicho przyglądał się tej masakrze narodu. Gdyby nasz naród miał w serach przykazania Boże, wtedy nie mielibyśmy takiego Wałęsy, Geremków, Kuroniów i Michników u steru Solidarności. Ludzie honoru, szlachetni prowadzili by negocjacje uwolnienia narodu.

Króluj nam Chryste

Pozdr.