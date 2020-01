Witold Gadowski: Rosyjscy pomocnicy Hitlera. Propaganda Putin - Netanjahu - Kantor

bezlitosny internauta 23.1.20 20:01

Polska Fundacja Narodowa stworzyła wirtualny czat między Józefem Stalinem a Adolfem Hitlerem. Przetłumaczyła go też na język rosyjski i angielski, by dotrzeć z narracją historyczną do zagranicznych odbiorców. PFN została skrytykowana za trywializowanie II wojny światowej i usunęła filmiki.



- Rozmowa wielkich sojuszników: komunisty i nazisty. A dwa lata później pokłócili się o to, kto zabił więcej ludzi - przedstawia swoją inicjatywę Polska Fundacja Narodowa na Twitterze. Celem fundacji było zwrócenie uwagi na sojusz Hitlera ze Stalinem z paktu Ribbentrop-Mołotow, który pozwolił na rozbiór m.in. Polski i innych niepodległych państw. W grafice pojawiają się zwroty młodzieżowe, a sam pomysł nie przypadł go gustu wielu dziennikarzom i internautom. Kilkanaście minut po publikacji, przerobione rozmowy z komunikatora internetowego zostały...usunięte. (...)



Pomysł Polskiej Fundacji Narodowej nie spotkał się z entuzjazmem na Twitterze. Wojciech Wybranowski, dziennikarz tygodnika "Do Rzeczy", zaapelował do twórców grafiki, by natychmiast usunęli rozpowszechniany czat.



- Koszmarnie głupie. Poziom gimbazy. I to takiej intelektualnie gorszego sortu. Zarówno pomysł, poziom jak i wykonanie. Skasujcie to tumany z Fundacji PFN, bo po prostu wstyd - nie mógł uwierzyć w przekaz PFN. https://www.salon24.pl/newsroom/1014423,nietrafiony-pomysl-polskiej-fundacji-narodowej-czat-stalina-z-hitlerem-siema-co-tam