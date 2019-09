Witold Gadowski: Plakatowy trick przedwyborczy. ,,Jestem zwykłą łajzą''

Urszula 19.9.19 19:23

Lewacy w Polsce już czują przez skórę jak psy i niemalże pewnie wiedzą , że dostaną porządnie po jajach w wyborach 13.10.2019. To co robią w ich klipach z Pszoniakiem i Jachirą na czele, to rzut nędzy i rozpaczy, to niemoc, która prowadzi ich do takich zachowań. Zaś ci którzy ich popierają to lewaccy degeneraci i zdrajcy, ludzie zdeformowani intelektualnie. Wyborca PO to szczęśliwy idiota, któremu ścierwomedia głównego nurtu odebrały rozum i honor.