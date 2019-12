Witold Gadowski: Od razu widać, na kogo Kreml ma kompromaty

ten drugi 31.12.19 15:44

"Zbudowali fabryki, opracowali maszyny

Produkują wódkę, tak dużo, dużo wódki

Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził

Abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić.



Ustawili kominy, zbudowali drabiny

To już wszystko pracuje, pracuje i truje

Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził

Abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić.



Jeszcze dymią kominy, produkują spaliny

Produkują wódkę, tak dużo, dużo wódki

Bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził

Abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić."