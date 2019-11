Witold Gadowski o profanacji w Bełchatowie: Nadchodzi próba prawdziwości!

Pozwól do domu iść wódko

Pozwól się z żoną przywitać

Mówiłaś, że wpadniesz na krótko

Patrz - knajpę już chcą zamykać



Siedzimy tu razem pół życia

A ty je na setki rozmieniasz

Więcej ze sobą do picia mamy

Niż do powiedzenia



Patrz - śmieją się z ciebie, boś tania

Jak dziwka do stołu się wpraszasz!

Wiesz, kiedy mam coś do przegrania

I tak się zaczyna gra nasza



I znów dzień minął przeklęty

Za stołem siedzimy oboje

Znów przyszłaś by wziąć alimenty

Jak zawsze wychodzisz na swoje



Odchodzisz z gwarancją powrotu

Masz pieczę nad myślą i wolą

Bo prędzej popiję blekotu

Niż zdradzę Cię z Coca-Colą



Pozwól do domu iść wódko

Pozwól się z żoną przywitać

Mówiłaś, że wpadniesz na krótko

Popatrz - zaczyna już świtać

