Witold Gadowski: Neomarksiści w Polsce igrają z ogniem

W rozmowie z portalem wPolityce.pl Witold Gadowski odniósł się do kolejnej prowokacji, jaką tym razem na Giewoncie przeprowadzili proaborcyjni aktywiści. Zdaniem publicysty, jeśli takie prowokacje będą kontynuowane, „to się to skończy laniem i będzie larum na cała Polskę”.

Wczoraj doszło do kolejnej skandalicznej prowokacji przeprowadzonej przez aktywistki Strajku Kobiet. Na krzyżu na giewoncie zawieszono baner z błyskawicą. Akcja wywołała ogromne oburzenie w mediach społecznościowych. Zdarzenie skomentował w wywiadzie udzielonym portalowi wPolityce.pl Witold Gadowski:

- „Igrają z ogniem, dlatego że jeżeli będą robić góralom takie rzeczy, to się to skończy laniem i będzie larum na całą Polskę. To jest po prostu beznadziejna prowokacja obliczona na bardzo prymitywną reakcję” – ocenił publicysta.

Odnosząc się do odbywających się w ostatnim czasie ataków na kościoły, dewastacji świątyń, przerywania Mszy św., dziennikarz zaznacza, że w ten sposób lewicowi ekstremiści chcą oswoić Polaków z tymi szokującymi rzeczami i przesuwając kolejne granice sprawić, aby zaczęły się one wydawać zwyczajne.

