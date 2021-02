O. Rydzyk: Wirus w kościołach, a w supermarketach - nie? Lockdown na szkodę ludzi pracy

Ojciec Tadeusz Rydzyk w ostrych słowach skomentował decyzje rządu w kwestii luzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Zwrócił uwagę na fakt, że powstrzymują one wiernych przed udziałem w Mszach świętych.

W rozmowie na antenie Radia Maryja o. Rydzyk skrytykował decyzje rządu dotyczące limitu osób w kościele na Mszach świętych.

W dalszej części rozmowy, kiedy jeden z dzwoniących słuchaczy nawiązał do czasów PRL-u, redemptorysta odniósł się do czasów obecnych. Dodał, że to właśnie szatan odpowiedzialny jest za obostrzenia oraz protesty na ulicach po wyroku TK ws. aborcji. Stwierdził też:

„Proszę zobaczyć, jak Szatan rozlewa tę swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne. To Szatan. Dlatego tak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Modlitwa, eucharystia - to zatrzymuje Szatana, on tego się boi”.

za:Radio Maryja,RadioZET.pl