Winnicki odcina się od Korwina. ,,Ja bym tak tego nie powiedział''

Eustachy 15.1.20 11:43

Mam apel, aby portal Fronda w końcu odpie....lił się od Konfederacji. Obserwuję, że na tym PiS-owskim, wstrętnym portalu od kwietnia ubiegłego roku, kiedy rozpoczęła się kampania do Europarlamentu, wylewa się wiadra pomyj na Konfederatów. To znamienne, gdy ta PiS-owska tuba propagandowa bardziej zaciekle atakuje i opluwa kalumniami Konfederację niż Platformę Obywatelską. Nie jest to przypadkowe działanie. To jest strach przed tym, żeby Konfederacja nie odebrała PiS elektoratu patriotycznego i narodowego, który PiS mógł w ostatnich latach rozczarować. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Najlepszym tego dowodem jestem ja. W latach 2005-2015 w każdych wyborach, niezależnie od tego czy były to wybory do Sejmu, na Prezydenta RP czy do Rady Miejskiej, zawsze oddawałem głos na PiS. Byłem dumny z PiS, kiedy w latach rządów PO krytykowali politykę na kolanach w polityce międzynarodowej i byłem przekonany nie na 100, ale na 200 procent, że przyjdzie PiS do władzy i to zmieni. Ależ się zawiodłem, chyba najmocniej w moim życiu. Kiedy od czasu wygrania przez PiS w 2015 roku wyborów obserwuję jak PiS czy jego media uprawiają politykę na kolanach w stosunku do Ukrainy i Izraela, krew mnie zalewa, jak mogłem dać się nabrać. Z dużą satysfakcją pokazałem PiS czerwoną kartkę i zarówno w wyborach Europejskich jak i do Sejmu RP głosowałem na Konfederację.