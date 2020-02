Ostro skomentował to także Dawid Wildstein, odnosząc się także do sposoby prowadzenia kapani wyborczej przez zwolenników Małgorzaty Kidawy-Błońskiej:

- Przypomnę bo warto. Patrzę na wykrzywione nienawiścią gęby wyjące "ty ch#ju" podczas przemówienia Dudy. Myślę jak cyniczną swinią trzeba być by takich ludzi wozić po kraju, żeby udawali "miejscowych". Patrzę jak Kidawa im gratuluję. Większego hejtu i bydła niż PO- w 3 RP nie było

- To jedziemy dalej. Życzenie innym śmierci. Kpiny z tragicznej śmierci. Grożenie dzieciom i rodzinie (Wielguckiego albo politykom PO, którzy przeszli do PiS) Ataki na kobiety, także fizyczne (Niesiołowski etc). Wożenie po Polsce żeby wyzywać od ch#jów. Gdyby ktoś szukał chamstwa..