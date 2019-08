,,Więź'' prowokuje. Oswaja czytelników z trucizną freudyzmu

Maria Blaszczyk 30.8.19 14:17

Nie sądzę...

To nie o kabałę chodziło, ani nie o masonerię, ani, tym bardziej, nie o statanizm.

Freud po prostu był seksualnym maniakiem.

Całą tę teorię skonstruował na podstawie tego, co mu się na różne tematy wydawało.



Freudyzm jest taką samą zarazą, jak kazda inna pseudonauka. Płaskoziemizm, rasizm, proepidemiologizm, antygenderyzm, nagacjonizm klimatyczny.

Nie sądzę, by ludzie byli zdolni do poznania czegokolwiek w sposób doskonały.

Ale mamy sposób, by się do tego doskonałego poznania w sposób sukcesywny zbliżać. Jest to metoda naukowa.

Jak się jej nie stosuje - to się ma freudyzm (na usprawiedliwienie Freuda można powiedzieć, że wtedy jeszcze nie było tak jasnych zasad, jak należy tworzyć naukę opartą na faktach) czy dziką nagonkę na osoby LGBT albo sprzeciw wobec edukacji seksualnej i tu już doprawdy żadnego usprawiedliwienia nie ma; nie jest nim chęć doprowadzenia do wygrania wyborów przez partę PiS)