Wiemy, kto wpadł na pomysł z Wałęsą na konwencji KO!

Senior 7.10.19 14:42

Wszyscy,którzy mówią prawdę o Bolku są zdrajcami i wrogami Polski. Czy mafiosi z POKO nie pamiętają co kilka lat wcześniej mówli o Bolku?Czy nie była to narracja podobna do tej Nojmana o Adamowiczu? Czy Bolek wszystkich tych co nie zgodzili się na współpracę z kanciarzami z pzpr nie uważa za d zdrajców? Czy Bolek w Arłamowie był internowany, czy na przedłużonych wczasach?