Wielowieyski oskarża Brygadę Świętokrzyską NSZ! Mieli zabijać ,,setki Polaków''

Szokujące słowa Andrzeja Wielowieyskiego na temat Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Ojciec dziennikarki „Gazety Wyborczej” zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten nie brał udziału w uroczystościach Brygady.

Wcześniej rabin Polski Michael Schudrich, którego zaproszono na uroczystości 75. rocznicy powstania Brygady, stwierdził że to dla niego „zniewaga”, co napisał w liście do szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.