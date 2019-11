Wielkopolska: Pobito księdza, który chciał powstrzymać profanację! Sprawcy pili i załatwiali się w kruchcie świątyni

nie ksiądz 4.11.19 12:59

Dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłoszenie z Katedry św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Dzwoniący prosili o interwencję w sprawie starszej kobiety, która miała wtargnąć przed mszą do zakrystii - informuje portal swidnica.naszemiasto.pl.



Do zdarzenia doszło w czwartek. Kobieta miała żądać od księży, by udzielono jej pomocy, gdyż jest osobą bezdomną, wobec czego Kościół powinien się nią zaopiekować. Nie chciała opuścić pomieszczenia zakrystii mimo licznych próśb.



- Skierowani na miejsce strażnicy porozmawiali z kobietą i zaproponowali inną pomoc. Przewieziono ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazano pracownikom socjalnym, którzy zaopiekowali się seniorką - powiedział portalowi dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy.



A to inna strona księży



Mt 25

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."





Nagonka na księży - kreują się na nadludzi.

Pycha, zero pokory.