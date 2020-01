Wielki sukces pro-liferów w Wielkiej Brytanii

"Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem" – to cytat z książki chrześcijańskiego wydawnictwa Słowo Prawdy, która ukazała się na polskim rynku. – To szokująca instrukcja bicia niemowląt – mówi psycholożka Magdalena Komsta.



Wydawnictwo Słowo Prawdy wprowadziło na polski rynek poradnik dla rodziców "Pasterz serca dziecka". – Screeny z książki wysłała mi czytelniczka mojego bloga. Jest wierząca, ale jest też myśląca i była porażona opisami kar, które były stosowane na ośmiomiesięcznym niemowlęciu – mówi nam Magdalena Komsta, autorka bloga Wymagajace.pl.



Psycholożka opublikowała w internecie fragmenty poradnika. Zamierza wystąpić w tej sprawie do Rzecznika Praw Dziecka. – Mało co jest mnie w stanie zdziwić, ale fragmenty tej książki mnie zszokowały. Przecież bicie dzieci, a tu jest mowa wręcz o niemowlętach, ma bardzo zły wpływ na ich psychikę – mówi Magdalena Komsta.



W poradniku możemy przeczytać przykładowy dialog z ojcem.

"Upewnij się, że dziecko rozumie, co złego zrobiło. To często zajmuje trochę czasu. Często też dzieci będą się starały za wszelką cenę ukryć prawdę, posuwając się nawet do kłamstwa. Rozmowa może wtedy wyglądać tak:



- Tatuś kazał ci pozbierać zabawki, prawda?

- Tak

- Nie zrobiłeś tego, co kazałem.

- Tak.

- Wiesz, co tatuś musi teraz zrobić. Muszę dać ci klapsa."



I dalej: "powiedz dziecku, ile klapsów otrzyma. (…) Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem. Najlepiej, jeżeli dziecko położysz na swoich kolanach zamiast na krześle czy łóżku".



A gdy maluch się buntuje: "Buntem mogą być protesty niemowlaka przed zmianą pieluchy, albo usztywnianie się, gdy chcesz posadzić je na kolanach. Procedur karania jest zawsze taka sama". Autor książki ostrzega też, że "niektórzy są nawet gotowi donieść policji, że sprawiasz swoim dzieciom lanie".



- Na szczęście w Polsce rośnie świadomość tego, jak zły wpływ na dzieci ma bicie i że klaps też jest przemocą. Konsultuję się z prawnikami w sprawie tego, jak można zareagować na tę publikację - mówi psycholożka.



Poprosiliśmy wydawnictwo Słowo Prawdy o komentarz do ich publikacji. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Już po opublikowaniu naszego tekstu ukazało się krótkie oświadczenie na Facebooku Słowa prawdy: "W związku z kontrowersjami wokół książki Tedda Trippa 'Pasterz serca dziecka' została podjęta decyzja o tymczasowym wstrzymaniu jej sprzedaży. W ciągu najbliższych tygodni zostanie podjęta decyzja o jej przywróceniu do sprzedaży lub wycofaniu z oferty. Decyzję ogłosimy w osobnym komunikacie" - czytamy.



Słowo prawdy to organ należący do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. "Istniejemy na rynku od 1925 roku i nieprzerwanie publikujemy książki, których celem jest lepsze poznanie Boga, zrozumienie Jego istoty, rozwijanie się w swej wierze i ciągłe doskonalenie" – czytamy na stronie wydawnictwa.

