Wielki sukces. Piotr Żyła zwycięzcą w Kulm

guess who 15.2.20 13:43

Sukces? Timi Zajc skoczył dalej, a mimo to nie on wygrał.



Chory sport, absurdalne zasady. Wyobrażacie sobie, by przy ustalaniu rezultatu biegu na sto metrów uwzględniano siłę i kierunek wiatru?



Kilkadziesiąt lat temu nie brano w ogóle wiatru pod uwagę.