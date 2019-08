Wielki sukces filmu o nawróconej aborcjonistce!

Jurek 20.8.19 10:55

Czytaj ze zrozumieniem - póki co, SPRZEDANO tyle kopii na DVD!! Każdą oględnie co najmniej jedna osoba, a dopiero do tego trzeba dodać widzów w kinie - przy czym nie wiadomo, w ilu jeszcze krajach będzie wyświetlany!

Nie porównujmy z jakimś filmikiem na youtube..