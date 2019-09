Wielki przekręt. A. Gargas mocno o Filharmonii Lubelskiej

diki 26.9.19 11:32

Filharmonia lublin to porażka ... w środku nie wykończony beton, akustyka fatalna jak piszą

a przednią elewacje to pewnie projektował jakiś idiota ...bo zaprojektował od głównego frontu ścianę pod kątem 45 stopni od chodnika do wysokości półtorej piętra

"bardzo funkcjonalne" chyba dla matołów pogiętych umysłowo

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filharmonia_im._Henryka_Wieniawskiego_w_Lublinie#/media/Plik:Centrum_Spotkania_Kultur,_Plac_Teatralny,_Lublin_2018-08-30.jpg



co to jest ?