Wielkanoc - pokarmy błogosławimy w domu!!! TEKST

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, na początku śniadania wielkanocnego ojciec, matka lub inny członek rodziny może pobłogosławić pokarmy. Zachęcamy do skorzystania z gotowej formuły obrzędu ( do pobrania w pdf) .

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.