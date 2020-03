Wielka ofiara. We Włoszech zmarło już 50 kapłanów

Adam 23.3.20 11:12

Nie zdziwiłbym się, gdyby ten koronawirus nie pochodził z Chin, tylko przywlekli go Europy pozbawieni elementarnej higieny nachodźcy z krajów muzułmańskich, najpierw masowo ściągani do Włoch, a potem jeszcze liczniej do Niemiec. Oczywiście poprawność polityczna nie pozwala o tym mówić, więc dorabia się gębę komunistycznym Chińczykom.