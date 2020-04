Wielka Brytania. Nierówna walka o dziecko Polki i muzułmanina

Dramatyczna ucieczka zdesperowanej kobiety z czteroletnią córką z Wielkiej Brytanii do Polski. Ujawniamy kulisy nierównej walki o dziecko Polki oraz muzułmanina - lekarza psychiatry egipskiego pochodzenia. Czy brytyjski wymiar sprawiedliwości mógł dyskryminować Polkę ze względu na wysoki status społeczny oraz przynależność etniczną i religijną ojca dziecka? Dlaczego mimo okazywanych przez kobietę dowodów na rasistowskie ataki ojca na matkę dziewczynki brytyjski sąd powierzył opiekę rodzicielską mężczyźnie i nakazał powrót dziecka do Wielkiej Brytanii? Czy muzułmanin planował wywiezienie córki do Egiptu i odebranie jej matce? Międzynarodowa batalia sądowa w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 22:30 w TVP1.