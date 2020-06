Wielka Brytania: Decyzją sądu 34-letni mężczyzna zagłodzony na śmierć

Jak zauważyła Andrea Williams, szefowa organizacji Christian Concern, choć MSP cierpiał psychicznie i dokonywał w przeszłości samookaleczeń, „kiedy stanął w obliczu największego kryzysu egzystencjalnego w swoim życiu – czy ma żyć czy ma umrzeć – wybrał życie”. Decyzję sądu, by pacjentowi „podać środki uspokajające, a następnie pozbawić go hydratacji i jedzenia, dopóki nie umrze”, Wiliams uznała za „absolutny horror”. Jej zdaniem sędzia „Hayden zdecydował się uchylić wyraźne życzenia pacjenta, który mógł wyzdrowieć, i nakazał mu umrzeć”.

Z kolei dr Anthony McCarthy z Society for the Protection of Unborn Children zauważył: „Zgony takie jak ten są szczególnie tragiczne, gdyż są one wynikiem kultury i systemu sądowego, który działa bezmyślnie, ku wielkiej szkodzie pacjentów, opierając się na uprzednich fałszywych założeniach na temat tego, co sprawia, że życie ludzkie ma wartość”.