Wieje wiatr historii. Co przyniesie niemiecka Droga Synodalna?

- Zagrożenie "protestantyzacją" w Niemczech jest nieco mniejsze niż nam się wydaje. Niemcy mają większą świadomość co do katolickiego rozumienia pewnych spraw. Nie widzę niebezpieczeństwa, że Kościół katolicki w Niemczech upodobni się do kościoła luterańskiego - powiedział w Polskim Radiu 24 dr Sebastian Duda, teolog, filozof, publicysta. Gościem audycji był również ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW.

- Być może zacznie się także dyskusja na temat wyświęcania kobiet. W sferze publicystycznej to otwieranie się Kościoła na nowe znaki czasu i odejście od wielowiekowej tradycji. Ostatnie tygodnie pokazały, że jest też dyskusja nad historią diakonatu i co to znaczyło. Nie ma tego w tradycji, Jan Paweł II zamknął dyskusję na temat święcenia kobiet i to daje mi pewną nadzieję - dodał.

Ks. prof. Andrzej Kobyliński zwrócił uwagę, że droga synodalna w Niemczech odciśnie piętno także na Kościele katolickim w Polsce. - Za 3 dni będziemy obchodzić 30. rocznicę upadku Muru Berlińskiego. Temat niemieckiej historii będzie na ustach całego świata. Kto wie czy za 10, 20 lub 30 lat takim symbolem nie będzie synod niemiecki, jeśli chodzi o kształt Kościoła katolickiego. Postulaty reformy idą bardzo daleko, a nas od Niemiec dzieli tylko Odra. Nasze związki z Niemcami są bardzo ścisłe, a zatem to co się dzieje w Niemczech ma wpływ także na Polskę i to również pod względem religijnym - zaznaczył.