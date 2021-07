[Wideo] Wybuch w fabryce koncernu farmaceutycznego Bayer w Leverkusen

W Leverkusen w zakładach chemicznych koncernu Bayer doszło do silnego wybuchu. Wybuch został zakwalifikowany jako "ekstremalne zagrożenie". Okoliczna ludność została ostrzeżona, aby nie wychodzić z domu i szczelnie zamknąć okna.

Nie są znane przyczyny wybuchu. W całym mieście zaczęły wyć syreny. Agencja Reuters podała, że świadkowie wydarzenia usłyszeli potężny huk, a następnie zauważyli kłęby dymu unoszące się nad zakładami. Niewykluczone, że do wybuchu doszło w spalarni śmieci.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG