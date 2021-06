[Wideo] Węgrzy z sensacyjnym wynikiem zeszli do szatni i powstrzymali mistrzów świata

W doliczonym czasie pierwszej połowy Węgrzy strzelili mistrzom świata, reprezentacji Francji tzw. bramkę do szatni. Trybuny węgierskich kibiców w Budapeszcie oszalały z radości, a mecz zakończył się również sensacyjnym wynikiem.

- W pierwszym meczu grupowym na Euro 2020 Węgrzy stoczyli heroiczny bój z Portugalią. Madziarzy gryźli trawę i walczyli, jak szaleni, ale przegrali 0:3. Wszystkie gole stracili w ostatnich minutach i mimo dobrego wrażenia nie zdobyli punktów – pisze portal niezalezna.pl

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1, co także jest jedną z większych sensacji tych mistrzostw.

🇫🇷 Antoine Griezmann has now scored 38 goals for France in 93 games ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/jJo9qx6hFa