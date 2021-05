[Wideo] Warszawa. Pl. Trzech Krzyży. Kolejny akt chrystianofobii i wandalizmu

- Zdewastowano Kościół Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. To nie tylko obiekt sakralny, kultu religijnego - to również zabytek naszej polskiej kultury. Barbarzyńcy spod znaku pioruna dopuszczają się kolejnych zniszczeń a opozycja do dzisiaj nie potępiła tych działań... - czytamy we wpisie na Twitterze Dariusza Mateckiego, który załącza też nagranie, na którym uwidocznione są akty wandalizmu.

- Jesteśmy przy kościele św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży. Kościół, który był niszczony przez niemieckich nazistów, dziś jest niszczony przez osoby związane ze "Strajkiem Kobiet". Kolejny akt chrystianofobii na terenie naszego kraju - mówi Dariusz Matecki w swoim nagraniu, który jest szefem Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu.

Zdewastowano Kościół Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. To nie tylko obiekt sakralny, kultu religijnego - to również zabytek naszej polskiej kultury. Barbarzyńcy spod znaku pioruna dopuszczają się kolejnych zniszczeń a opozycja do dzisiaj nie potępiła tych działań... pic.twitter.com/cZSn9n90Ws — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) May 18, 2021

mp/twitter/dariusz matecki