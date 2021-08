[Wideo] Ubaw po pachy! Sezon ogórkowy dopadł Lewicę – posłanki tańczą!

Wszystko wskazuje na to, że sezon ogórkowy dopadł Lewicę. Co tam potwór z Loch Ness, kolejna wersja sensacji o statkach UFO i amerykańskich tajnych bazach, wymarciu dinozaurów czy zaginionej Atlantydzie. Nawet Covid odszedł do lamusa, bo … posłanki Lewicy postanowiły zatańczyć przed kamerą i umieścić to nagranie na Tik-Toku. Niestety nie jest to fake news.

W czasie wakacji podczas trwającego przeważnie sezonu ogórkowego w tym roku nie możemy się nudzić. Mamy wyroki TSUE, napinanie się Gowina i problemy z domkami do 70m2 oraz wiele innych wydarzeń. No i oczywiście Olimpiadę w Tokio. Pod hasłem „Zrobimy to lepiej” jedna z parlamentarzystek Beata Maciejewska w dość oryginalny sposób zaprosić sympatyków tego ugrupowania na spotkanie oraz opublikowała w serwisie Tik-Tok nagranie, na którym możemy zobaczyć m.in. Joannę Scheuring-Wielgus.

Tego nie da się „odzobaczyć”!

- Ostrzegam Tylko dla osób o mocnych nerwach – napisał Andrzej W. Pawluszek, który zamieścił nagranie.

Ostrzegam‼️ Tylko dla osób o mocnych nerwach☺️ pic.twitter.com/WRbMO0lReA — Andrzej W. Pawluszek (@apawluszek) August 9, 2021

mp/twitter