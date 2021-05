[Wideo] Tak reżim Łukaszenki próbuje przekonywać o ,,dobrym stanie zdrowia'' porwanego wczoraj Protasiewicza

- Dzień dobry, nazywam się Roman Protasiewicz. Wczoraj zostałem zatrzymany na lotnisku w Mińsku. Obecnie znajduję się w 1. areszcie śledczym miasta Mińska. Mogę zapewnić, że nie mam żadnych problemów ze zdrowiem, w tym z sercem ani z żadnymi innymi organami. Zachowanie funkcjonariuszy jest maksymalnie prawidłowe i zgodne z prawem – mówi na nagraniu, poważnym tonem zatrzymany aktywista po złamaniu przez Białoruś międzynarodowego prawa lotniczego, a na nagraniu słychać łamiący się głos opozycjonisty oraz gesty i mimikę wskazujące na zastraszenie.

Redaktor naczelny NEXTA TV przekazał informację o stanie zdrowia opozycjonisty w poniedziałek, po godz. 18.30. Jak twierdzi Giczan, Protasiewicz trafił do szpitala w stanie krytycznym. Matka Protasiewicza miała go poinformować, że jej syn trafił do szpitala w związku z chorobą serca – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

Dzisiaj na antenie TVN24 wiceszef polskiego MSZ mówił też, że od matki zatrzymanego otrzymał informacje, że jej syn w stanie krytycznym z powodu problemów z sercem przebywa w szpitalu.

Białoruskie MSZ próbuje jednak przekonywać, że z Protasiewiczem wszystko jest w porządku dając możliwość udostępnienia poniższego nagrania.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD