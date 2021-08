[Wideo] Sikorski w Onecie ostro o mieniu bezspadkowym. Węglarczyk zaniemówił

Tematem dzisiejszego wywiadu na antenie Onet Rano, w którym gościł były szef MSZ a obecnie europosłem Radosław Sikorski, były m.in. mienie bezspadkowe oraz konflikt dyplomatyczny na linii Izrael – Polska. W pewnym momencie redaktor Węglarczyk wręcz zaniemówił i zaczął po omacku szukać myśli po jednej z odpowiedzi Sikorskiego.

W programie Węglarczyk zapytał byłego szefa resortu spraw zagranicznych o przyjęcie przez parlament i podpisanie prez prezydenta nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego ws. reprywatyzacji, co uruchomiło kolejne pretensje Izraela wobec Polski.

– To się sprowadza do argumentu, zawsze podnoszone przez Izraelczyków, że Hitler był tak skuteczny w mordowaniu Żydów, że wymordował ich tak wielu, że wielu spadkobierców nie ma. Ich mienie zostało, ich nie ma i bardzo często nie da się tego udowodnić – powiedział w pewnym momencie redaktor Węglarczyk.

– Znamy wiele takich spraw (...) czy tego nie można było załatwić w taki sposób, żeby wypłacić jakieś odszkodowanie, choćby symboliczne, organizacjom, które reprezentują ofiary, również nieżyjące, Holokaustu. Mielibyśmy sprawę załatwioną – mówił dalej naczelny Onetu.

– Tak zrobiło wiele krajów Europy Środkowej, a my zostaliśmy w tej sytuacji, kiedy jako jedyny kraj regionu mamy tę sprawę nieuregulowaną – dodał też.

– Nie rozumiem pana stanowiska, panie redaktorze. Polska miałaby za mienie swoich obywateli wypłacać odszkodowanie jakimś organizacjom, które mianowały się przedstawicielami byłych polskich obywateli? Niby z jakiej racji? – odpowiedział Sikorski.

Węglarczyk zaniemówił przez dłuższą chwilę szukając brakujących nowych pomysłów czy też pytań.

– Nie ma świadków, ludzie nie przeżyli – tłumaczył Węglarczyk.

– To na jakiej podstawie miałyby być dokonywane przelewy i komu? Organizacjom ze Stanów Zjednoczonych, które palcem nie kiwnęły w sprawie polskich Żydów, czy Stanom Zjednoczonym, które już dawno wzięły pieniądze na odszkodowania dla swoich obywateli? – zapytał Sikorski

– W księgach wieczystych nie ma kategorii mienia katolickiego, protestanckiego, czy żydowskiego. To sprawa między państwem polskim a jego obywatelami, byłymi lub obecnymi. Czy Watykan ma prawo do mienia bezspadkowego zmarłych katolików w USA czy w Izraelu? Przecież to absurd – stwierdził dalej były szef MSZ.

W nagraniu od 11.00 min.



