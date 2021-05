[Wideo] Prezydent Piły groził mieszkańcowi, bo ten nagrywał go, jak kupował piwo w godzinach pracy

- Ojoj! A co to się dziś wydarzyło Panie Prezydencie Piły @P_Glowski_Pila? Jakaś wyjątkowa promka w Lidlu, że o 14.30 w piąteczek Pan limuzyną po browarki skoczył? Urlop czy faktycznie w godzinach pracy? - napisał na Twitterze Maciej Stańczyk.

Do sieci trafiło nagranie, na którym uwidoczniony został prezydent miasta Piła Piotr Głowski, który w godzinach prasy pojechał samochodem służbowym do jednego z hipermarketów, żeby kupić piwo. To były senator Platformy Obywatelskiej, który nagrania i zdarzenia nie chce komentować. Na telefony nie odpowiadał także rzecznik ratusza w Pile.

– Każdy z nas ma prawo chodzić do sklepu i kupować piwo lub cokolwiek innego, natomiast jest pytanie, czy każdy pracownik Urzędu Miasta w Pile ma prawo w godzinach pracy urzędu z wykorzystaniem służbowego urzędowego samochodu chodzić na zakupy? Myślę, że nie – powiedział z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek.

Sprawę skomentował także dr Rafał Wrzecionek, adwokat i radca prawny, który zauważył, że na nagraniu jest niepokojąca „próba oddziaływania przez pana prezydenta na psychikę rozmówcy, który mógł powziąć pewną obawę po słowach pana prezydenta” - Takie zachowanie niewątpliwie nie powinno mieć miejsca – dodał.

mp/tvp3 poznań/portal tvp.info/twitter