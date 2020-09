(Wideo) Po tygodniu spokoju ścieki znów trafiają do Wisły

Jak poinformowały Wody Polskie, do Wisły w okolicach oczyszczalni „Czajki” ścieki znowu wpadają do Wisły. Jak się okazuje tym razem nie jest spowodowane kolejną awarią.

– Przepływ jest na tyle duży, że część ścieków bytowych z wodami opadowymi trafia bezpośrednio do rzeki – powiedział portalowi tvp.info rzecznik Wód Polskich.

W Warszawie na wysokości oczyszczalni „Czajka” ponownie do Wisły leją się ścieki. Jak wynika z ustaleń Wód Polskich, tym razem przyczyną nie jest awaria oczyszczalni, ale obfite opady deszczu.

Warto dodać, że kilka dni temu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski informował, że ścieki do Wisły już nie trafiają.

Do zimy będzie funkcjonował system ułożony przez Polskie Wojsko na moście pontonowym, ponieważ wysoki stan wody lub mróz i zjawiska lodowe mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i demontaż będzie konieczny.

Wody Polskie po raz kolejny apelują do władz Warszawy i Rafała Trzaskowskiego o jak najszybsze rozpoczęcie budowy trwałego rozwiązania.

Zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali nas, że ścieki sie przelewają do Wisły. Co na to @MPWiK i @RTrzaskowski ? pic.twitter.com/9Y3yITrNvA